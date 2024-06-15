МИД Румынии: Бухарест на допустит Россию и Белоруссию к участию в сессии ПА ОБСЕ

Участие делегации Российской Федерации не приемлемо в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, что состоится с 29 июня по 3 июля в румынском Бухаресте. Как заявил пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип, внешнеполитическое ведомство не выдаст россиянам визы для посещения страны.

Кроме того, как добавил Филип, ограничения на въезд в Румынию коснутся и делегации соседней с РФ Белоруссии. Минск также не сможет принять участие в сессии ГА ПАСЕ

«Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии», — заявил Филип журналистам, его цитирует РИА Новости.

Представитель румынского МИД назвал Минск «сторонником» украинского конфликта, который якобы начала Россия, подчеркнув, что Бухарест действует в соответствии с введенными ранее ограничительными мерами на уровне Евросоюза.

Ранее стало известно, что в МИД РФ подготовили ответные меры на 12-й пакет санкций Евросоюза.