Губернатор Саратовской области рассказал, что стало причиной взрыва и пожара на газопроводе
Фото: [пресс-служба МЧС]
Согласно предварительной версии, причиной сильного взрыва на газопроводе в Саратове и последовавшего за этим пожара стала разгерметизация по причине аномальной жары, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, в данный момент еще наблюдается горение, но сам пожар уже локализован городскими экстренными службами.
«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт», — отметил губернатор.
Ранее мы сообщали, что в Саратове в Гагаринском районе настоящее время происходит мощный пожар на одном из местных газохранилищ. Возгоранию предшествовал сильный взрыв.