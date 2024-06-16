NYT: Вашингтон опасается увеличения поддержки России со стороны Китая

Сотрудники администрации американского лидера Джо Байдена стали намного чаще обеспокоенно указывать на то, что взгляды китайского лидера Си Цзиньпина на роль его страны в текущем украинском конфликте претерпели изменения, и в дальнейшем Китай будет активнее поддерживать российскую сторону. Об этом сообщило издание NYT в последнем материале.

Сообщается, что в администрации главы американского государство все чаще всплывают разговоры о том, что китайское руководство пыталось отговорить другие государства от саммита в Швейцарии, посвященного Украине. В то же время, сам Китай ранее поддерживающий идею прекращения огня, решил не принимать участие во встрече.

Отмечается, что «скрытое присутствие» Китая было замечено на саммите G7, где лидеры стран нарекли КНР помощником «российской военной машины» и своенравным игроком в экономике. Время показывает, что целью китайского лидера является доминирование его государства во всех сферах: от торговли до безопасности мира, заявил анонимный сотрудник администрации президента Соединенных Штатов.

Ранее в Белом доме заявили о том, что США может нарушить соглашение с Украиной по безопасности.