Мирная инициатива, анонсированная недавно российским лидером Владимиром Путиным, является последним шансом для Киева спасти свое государство. Соответствующее мнение выразил украинский политик Виктор Медведчук в беседе с информационным агентством ТАСС .

Эксперт заявил, что только таким образом народ Украины может избавиться от нелегитимного главы государства, а также его режима, являющегося антинародным. Медведчук указал на то, что президент РФ предлагает вернуть украинцам их страну, сделав ее нейтральной и суверенной, избавив ее от военной агрессии и нацистов у власти.

Политик также добавил, что Украина в данный момент является концлагерем для народа, и он пытается сбежать оттуда. Исключением является только преступная банда, удерживающая власть, подчеркнул он.

Более того, страна стала черной дырой для западной экономики и больше не может существовать без долгов, указал Медведчук. По его мнению, инициатива Путина может спасти миллионы жизней и позволит странам вернуться к национальным истокам.

Ранее сообщалось, что главы нескольких делегаций в Швейцарии кричали бандеровские лозунги на саммите.