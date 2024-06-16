Главы сразу нескольких делегаций в ходе конференции по Украине в Швейцарии поддержал выкрик бандеровского лозунга, прозвучавшего от канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Об этом стало известно из прямого эфира мероприятия, известно, что политики кричали лозунги во время съемки групповой фотографии.

Речь идет о бандеровском лозунге, гласящем «Слава Украине, героям слава». В начале текущего года фраза была причислена к нацистским лозунгом по решению российского Министерства юстиции.

Во ходе эфира было видно, как канадский политик выкрикивает лозунг, а часть из сотни присутствующих руководителей делегаций, среди которых более полусотни глав государств и правительств, в том числе глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, поддержали его, продолжив фразу.

Ранее глава России Владимир Путин объяснил, зачем украинской стороне нужна была провокация в Буче.