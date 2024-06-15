Сходят с ума в духоте: число толпящихся у Крымского моста машин приближается к полутысяче

С началом пляжного сезона вереница автопутешественников, ожидаемо, потянулась в Крым. И, как итог, началось так называемое стояние перед въездом на Крымский мост, связанное с обязательным полноценным досмотром.

Как приводится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту, в настоящее время проезда по Крымскому мосту ожидают уже порядка 466 автомобилей.

«16.00 (мск - прим. ред.) В очереди со стороны Тамани находится 270 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 196 транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что общее время ожидания не менее часа, а то и больше. Как жалуются автолюбители в соцсетях, им приходится стоят в сильнейшей духоте. Это связанно с сильной облачностью на небе, создающей в купе с почти 30 градусами тепла парниковый эффект.

8 октября 2022-го года киевский режим устроил теракт на мосту, в результате чего было повреждено шоссейное полотно и погибли люди. Второй раз Крымский мост был атакован 17 июля 2023-го года надводными беспилотниками ВСУ, в результате чего также пострадало асфальтовое покрытие и погибла семья из Белгородской области.

Об ограничения на Крымском мосту регулярно сообщают по соблюдениям безопасности. Владельцев автомобилей призывают с пониманием относиться к таким мерам.