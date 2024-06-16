Президент Финляндии Стубб обвинил РФ во вторжении в ходе Второй мировой войны

Финский президент Александр Стубб обвинил РФ во «вторжении» в свою страну в период Второй мировой войны. Соответствующее заявление он сделал во время прошедшего накануне саммита по Украине в Швейцарии, слова президента передает Yle .

Стубб в ходе мероприятия заявил, что «многие обеспокоены» тем фактом, что Финляндию с Россией делит общая граница, объединяющая государства на протяжении 1300 километров. В то же время, между российской и финской сторонами за время существования якобы было 30 войн, утверждает лидер.

По словам Стубба, РФ вторгалась в Финляндию в ходе Второй мировой, отобрав у нее 10% территории, включая родную землю бабушки и дедушки действующего президента Финляндии. В то же время, политик не стал напоминать публике о том, что Финляндия занимала сторону нацистской Германии в этой войне, а финская сторона в 1941 году оккупировала Советскую Карелию и блокировала Ленинград.

Накануне поступала информация о том, что ряд делегаций выкрикивал бандеровские лозунги на саммите в Швейцарии.