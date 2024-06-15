На находящейся под контролем киевского режима территории Херсонской области среди украинских солдат паника: их буквально валит с ног вспыхнувшая внезапно эпидемия брюшного тифа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья, сначала были зафиксированы 26 случаев заражения, а спустя несколько дней число заболевших увеличилось сразу до 62 человек. Несколько пациентов скончались.

«Среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом. Из них уже имеется три летальных исхода», — заявили в подполье.

Отмечается, что подобная динамика распространения брюшного тифа среди украинских военнослужащих уже вызвала серьезную озабоченность у руководства ВСУ и местных властей. Однако медики пока только разводят руками, сетуя, что ничего не могут поделать с увеличением больных буквально в геометрической прогрессии.

Как предположили эксперты Минздрава Украины, источником инфекции, согласно предварительным данным, могла стать вода из систем водоснабжения Херсонской области, расположенных вдоль всего правого берега Днепра.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.