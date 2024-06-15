Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгородском районе и самом Белгороде властями объявлена ракетная опасность. В самое ближайшее время ожидается вероятная воздушная атака со стороны соседней Украины, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

Руководитель областной администрации призвал жителей указанных территорий по-возможности не выходить на улицы, не подходить к окнам или спуститься в укрытие.

«Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал Гладков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.