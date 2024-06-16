Белый дом: Вашингтон могут нарушить соглашение с Киевом при новом президенте

Соединенные Штаты могут нарушить соглашение по безопасности, заключенное ранее с Украиной при смене главы государства. Соответствующее предупреждение сделал помощник президента страны Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова передает информационное агентство ТАСС .

Салливан подчеркнул, что в подобной ситуации гарантировать украинской стороне выполнение старых договоренностей Штаты не будут. Он такде добавил, что не может повлиять на данный факт и не станет лгать об этом. Действующее соглашение не высечено на камне, указал помощник Байдена.

В то же время он отметил, что Штаты обычно выполняют взятые на себя обязанности даже в случаях, когда меняется администрация.

Ранее российский посол в США заявил о преследовании дипломатов американскими спецслужбами.