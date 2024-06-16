Reuters: участники саммита в Швейцарии хотят привлечь к диалогу все стороны

Представители государств, присутствовавших на саммите по Украине в Швейцарии считают, что достижение перемирия в текущем конфликте требует привлечения к диалогу всех его сторон. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на проект заявления по итогам встречи.

Журналисты привели текст документа, в котором говорится, что участники встречи считают необходимым привлечь к диалогу все стороны украинского конфликта. По этой причине в будущем будут предприняты шаги к дальнейшему привлечению сторон, гласит документ.

В преддверии первого саммита, принимающая Швейцария не направляла России приглашения на мероприятие. Российская сторона, в свою очередь, заявила о бесперспективности поиска путей выхода из конфликта без непосредственного участия Москвы.

Накануне сообщалось о том, что Соединенные Штаты опасаются увеличения поддержки РФ со стороны КНР в дальнейшем.