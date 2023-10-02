Подмосковный Воскресенск вновь поддержал экологическую акцию
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Микрорайон Новлянский (городской округ Воскресенск) стал местом продолжения региональной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Жилой массив микрорайона Новлянский располагается на берегу Москвы-реки. Здесь много многоэтажных домов, развита инфраструктура. У жителей для прогулок очень популярна набережная. Активисты решили устроить здесь субботник, сделать территорию еще привлекательнее и уютнее.
Около пятидесяти волонтеров по зову души высадили на набережной двадцать саженцев сосны. Об инвентаре для работы позаботилась администрация округа.
«Благодарю всех причастных к этому доброму делу!» - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.