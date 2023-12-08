Мобильные эколаборатории за неделю проверили качество воздуха в десяти округах Подмосковья

В общей сложности, специалисты совершили за указанный срок тринадцать выездов и провели исследования по восемнадцати загрязняющим веществам. В результате только в одной точке были выявлены разовые концентрации сероводорода 0,8 ПДК м. р. Это не превышает норму.

По словам руководителя министерства Тихона Фирсова, качеству атмосферного воздуха в регионе уделяют особое внимание.