Мобильные эколаборатории за неделю проверили качество воздуха в десяти округах Подмосковья
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
Мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» за неделю провели проверку качества атмосферного воздуха в десяти муниципальных образованиях области, передает Минэкологии региона.
В общей сложности, специалисты совершили за указанный срок тринадцать выездов и провели исследования по восемнадцати загрязняющим веществам. В результате только в одной точке были выявлены разовые концентрации сероводорода 0,8 ПДК м. р. Это не превышает норму.
По словам руководителя министерства Тихона Фирсова, качеству атмосферного воздуха в регионе уделяют особое внимание.