Подмосковным рыбакам напомнили о запрете вылова краснокнижной рыбы

В водоемах Подмосковья водится краснокнижная рыба, которая находится под охраной, напомнили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

За вылов такой рыбы, предупредили в ведомстве, предусмотрено административное наказание.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, в Красную книгу региона занесено десять видов рыб. Это обыкновенный сом, чехонь, быстрянка, синец, стерлядь, жерех, европейский хариус, белоглазка, европейская ручьевая минога и обыкновенный подкаменщик. Последний также занесен в Красную книгу России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в регионе.