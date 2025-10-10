Поездки на предприятия в сфере переработки отходов организовали для экоактивистов в 19 регионах России

В рамках сотрудничества общероссийского движения «Экосистема» и РЭО состоялось 39 экскурсий по различным объектам, занимающимся обращением с отходами, расположенным в разных уголках страны. В мероприятиях приняло участие 758 человек, включая студентов, преподавателей и добровольцев, активно интересующихся вопросами экологии.

Представители пресс-службы РЭО подчеркнули, что подобные ознакомительные визиты позволяют увидеть, как функционирует система переработки отходов в реальности, демонстрируя применяемые технологии и специалистов, задействованных в этом процессе. Эти поездки способствуют повышению экологической грамотности и формированию представления о принципах циркулярной экономики.

Так, в Санкт-Петербурге участники посетили КПО «Волхонка», а в Московской области – КПО «Нева». Кроме того, был организован визит в экотехнопарк, расположенный в Тольятти. Гости смогли увидеть весь путь обработки отходов, начиная с этапа сортировки и заканчивая переработкой, а также узнали о способах уменьшения количества бытовых отходов.

Помимо этого, экскурсии проходили на предприятиях, включенных в реестр утилизаторов, например, на Солнечногорском опытно-экспериментальном механическом заводе (СОЭМЗ), который занимается переработкой макулатуры и производством упаковки из нее, а также на Волгоградском заводе утилизации, специализирующемся на переработке электронных отходов.

В Курской области студенты смогли увидеть работу экофермы «Панинское», где из отходов рыбного производства изготавливают корм для животных, что является примером безотходной технологии. В Кемеровской области участники посетили завод «Кузбасский Скарабей», производящий из макулатуры новое сырье. А в Санкт-Петербурге студенты побывали на предприятии «Элита», которое специализируется на производстве оборудования для очистки воды.

В программе приняли участие представители Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского края, республик Удмуртия и Чувашия.