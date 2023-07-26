Полномасштабное геологическое исследование бассейна реки Хуанхэ стартовало в КНР

Ученые из Китайской академии наук начали полное геологическое исследование реки Хуанхэ, являющейся второй по важности водной артерией Поднебесной. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что в ходе исследования будет происходить сбор и систематизация экологических данных, результатом которых станет разработка рекомендаций по охране и развитию территорий, откуда идет вода в реку.

Добавляется, что при этом планируется усовершенствование системы по борьбе с наводнениями и разработка способов минимизации ущерба от стихийных бедствий.

Напомним, что длина реки Хуанхэ составляет более 5,4 тыс. км. Ее истоком является восточная часть Тибета, устьем – Желтое море.