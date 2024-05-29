Полторы сотни шлагбаумов установили в лесах Подмосковья

Сто сорок девять новых шлагбаумов установили в лесах Подмосковья, чтобы обеспечить безопасность на въездах, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Также отремонтировали 143 таких объекта.

Помимо этого, на территориях был установлены 482 аншлага. Цель их установки — проинформировать жителей о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

«Из них 102 шлагбаума и аншлага установлены по программе губернатора Московской области», - отметил председатель Комлесхоза региона Евгений Агулов.

В ведомстве напомнили, что до третьего июня во всех лесничествах области действуют ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств.