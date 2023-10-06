Попытки сжигания мусора пресекли в Воскресенске

Попытки сжигания порубочных остатков и бытовых отходов были пресечены в Воскресенске, сообщили в Минэкологии Подмосковья. Нарушителей задержали на месте.

Нарушения выявили на улице Новая промплощадка и в ГСК «Горняк». С нарушителями были проведены профилактические беседы. Также им объявили предостережения о недопустимости нарушений.

В течение недели в Воскресенске отбирали пробы атмосферного воздуха. Лаборатории выезжали на улицу Промплощадка и в СТ «Союз». В результате никаких превышений не выявили.