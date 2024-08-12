Пора собирать: В лесах Подмосковья поспела брусника

Любители тихой охоты в лесах Подмосковья заметили первые спелые ягоды брусники. Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области призывают жителей быть внимательными при сборе этих ягод, ведь в лесах региона произрастают другие, как редкие, так и ядовитые виды, которые можно спутать с брусникой.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что в лесах региона в след за черникой поспела брусника. Обычно эти две ягоды произрастают в одних и тех же биотопах, поэтому зачастую их можно встретить растущими по соседству.

И хотя брусника является общераспространенным видом и собирать ее ягоды для собственных нужд можно повсеместно, однако специалисты не рекомендуют собирать ее вблизи дорог общего пользования и в черте города, ведь, как и грибы, растения и их плоды могут накапливать в себе различные вещества, выбрасываемые автотранспортом в атмосферу.

Также Тихон Фирсова напомнил жителям о том, что в регионе произрастают краснокнижные ягоды, сбор которых запрещен в любом месте и любое время. К ним относятся: шикша, кизильник среднерусский и черноплодный, княженика, морошка, жимолость голубая, вишня степная и другие виды, с которыми каждый может ознакомиться, заглянув в Красную книгу Московской области.