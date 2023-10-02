Порядка двух с половиной тысяч деревьев и кустарников высадили в Люберцах в рамках экоакции

Во время акции «Наш лес. Посади свое дерево» жители подмосковного городского округа Люберцы высадили более двух с половиной тысяч деревьев и кустарников. Новостью поделился глава муниципалитета Владимир Волков, который принял участие в экологическом мероприятии вместе с горожанами.

В акции также участвовали российские военные, активисты, члены волонтерских движений и общественных организаций, священники. Как взрослые, так и юные жители Люберец дополнительно озеленили дворы, территорий школ, поликлиник и больниц, парков и других объектов инфраструктуры муниципалитета.

Глава Люберец Владимир Волков поблагодарил всех участников акции, а их в этом году было более девяти сотен. Он отметил, что подобные мероприятия позволяют не только позаботиться о природе округа, но и сделать его более привлекательным.