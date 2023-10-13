Повторное нарушение правил обращения с отходами обошлось подольской компании в 150 тысяч рублей

ООО «Строительное управление «Тимсер» признали виновным в повторном нарушении правил обращения с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Напоминаем, что минувшей весной компания была уличена в сбросе строительных отходов и грунтов в городе Дзержинский, за что тогда и была оштрафована на пятьдесят тысяч рублей.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что видимо наказание не пошло на пользу, поскольку вскоре было совершено аналогичное нарушение с участием того же самосвала. Сотрудники полиции застали водителя в процессе сброса стройотходов в Дзержинском, на улице Карьер ЗИЛ. Нарушение было оперативно пресечено.

В ходе судебного заседания представитель строительной компании признал вину. Тем не менее, решением мирового судьи Люберецкого судебного участка нарушители оштрафованы на сто пятьдесят тысяч рублей, а самосвал, незаконно перевозивший отходы, конфисковали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.