Пожар в Люберцах не привел к превышению ПДК загрязняющих веществ в воздухе

Пожар в Люберцах не привел к превышению ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сообщили в Минэкологии региона со ссылкой на результаты исследования, проведенного лабораторией ГКУ «Мособлэкомониторинг».

Ранее в городе загорелась строительная база. На расстоянии пяти сотен метров от очага возгорания были взяты пробы воздуха. Исследование провели по восемнадцати загрязняющим веществам.

Как показало исследование, ПДК загрязняющих веществ в воздухе не превышены. Также превышений не выявили с ближайшего стационарного поста контроля.