Пожар в подмосковных Химках не привел к серьезному загрязнению воздуха

Минэкологии Московской области не зафиксировало сверхнормативных загрязнений воздуха вследствие крупного пожара на одной из АЗС.

Мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг» взяла анализы 18-ти загрязняющих веществ в непосредственной близости от очага возгорания. Как отметил глава регионального Министерства экологии и природопользования Тихон Фирсов, концентрации загрязняющих веществ не превысили 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе. Министр добавил, что аналогичная ситуация зарегистрирована и на ближайших стационарных постах контроля качества воздуха в Химках, Долгопрудном и Лобне.