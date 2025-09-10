Правительство начало расширять меры для создания инфраструктуры в сфере обращения с отходами

Согласно распоряжению правительства РФ за номером 649-р, у девятнадцати регионов страны появилась возможность заключать концессионные договоры без проведения конкурсных процедур. Это позволит им ускорить процесс строительства комплексов по сортировке и переработке отходов. Планируется, что к 2028 году благодаря этим мерам будет запущено 37 объектов, предназначенных для работы с отходами, общей мощностью 4,5 миллиона тонн перерабатываемого сырья ежегодно.

Этот вопрос стал предметом обсуждения в рамках Инцидента № 58 «Организация системы обращения с ТКО», прошедшего на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Анализ текущей ситуации в области обращения с твердыми коммунальными отходами был выполнен специалистами РЭО и представлен в виде аналитического отчета.

Восемнадцать субъектов РФ уже использовали предоставленную возможность и подписали соответствующие соглашения. Ситуация в Амурской области, девятнадцатом регионе из списка, была рассмотрена отдельно на штабе по ТКО.

«На данный момент приоритетной задачей является скорейшее заключение концессионного соглашения и разработка проекта соответствующего объекта. Одновременно с администрацией региона мы анализируем технические решения. Необходимо оптимизировать затраты, но это не должно сказаться на качестве сортировки и производства компоста», – отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова, – «Мы изучаем технологические решения, касающиеся оборудования для комплекса обработки отходов, который планируется построить в Благовещенске».

Вице-премьер обратился к главам регионов, заключивших концессионные соглашения, с просьбой тщательно проработать графики реализации проектов. Дмитрий Патрушев также поручил Аналитическому центру Правительства подключиться к этой работе для мониторинга прогресса в режиме реального времени.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев доложил о ходе реализации региональных дорожных карт по созданию инфраструктуры, необходимой для обращения с отходами.