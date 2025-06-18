Правительство рассмотрит изменения, касающиеся информационного наполнения системы учета ТКО
В правительстве РФ рассмотрят проект постановления о системе учета отходов
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Министерство природных ресурсов представило на рассмотрение в правительство проект обновленного постановления № 913, которое предусматривает расширение информационного наполнения системы учета отходов (ФГИС УТКО). Разработкой проекта занималась компания «Российский экологический оператор».
«Предлагаемые изменения подразумевают включение в систему учета отходов сведений о труднодоступных территориях, перевалочных пунктах, количестве и видах вторичного сырья, полученного в результате переработки и раздельного сбора отходов, а также о доле вторичных ресурсов в общем потоке отходов, направляемых на переработку. Система будет отслеживать информацию о передаче вторсырья на переработку, включая применяемые методы обработки и данные о компаниях или индивидуальных предпринимателях, осуществляющих данную деятельность», — заявили в пресс-службе ППК РЭО.
Система также будет содержать информацию об объемах искусственных грунтов, создаваемых из органических отходов, дате их изготовления, а также об их применении в качестве материалов или продукции при производстве различных товаров и выполнении работ.
Договоры, заключенные региональными операторами или операторами по обращению с ТКО, осуществляющими переработку, будут интегрированы во ФГИС, но в специально защищенном разделе.
Круг лиц и организаций, имеющих доступ к конфиденциальной информации в ФГИС УТКО, будет расширен. В него войдут Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ для осуществления контроля и аналитической работы, Генеральная прокуратура РФ и прокуратуры субъектов РФ для надзорной деятельности, Совет Федерации и Государственная Дума для реализации парламентского контроля.
Предложенные изменения также предусматривают создание в ФГИС УТКО реестров территориальных схем и организаторов торгов, а также онлайн-платформ, предназначенных для проведения сделок по купле-продаже вторичных ресурсов и вторсырья.