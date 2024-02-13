Правообладателя двух участков в селе Зеленая Слобода обязали возместить ущерб, нанесенный землям

Арбитражный суд Москвы вынес решение удовлетворить исковые требование Министерства экологии и природопользования Московской области о возмещении ущерба от незаконного недропользования в Раменском городском округе.

Отмечается, что ответчиком по данному иску выступило ООО «Линарес», правообладатель двух земельных участков в селе Зеленая Слобода. При этом факт нарушения был выявлен в ходе проверки, проведенной Раменской городской прокуратурой с привлечением сотрудников Минэкологии.

Выяснилось, что в ходе незаконных работ нарушено почти шесть тысяч квадратных метров земель, объем выемки превысил пятнадцать тысяч кубометров. Специалисты аккредитованной лаборатории установили, что в результате незаконной разработки почвам нанесен ущерб на сумму свыше пятнадцати миллионов рублей. Примечательно, что решение в законную силу пока не вступило.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии Прокуратуры Подмосковья.