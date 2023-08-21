Превышений ПДК после пожара в Ногинске не выявили

В Богородском округе не выявили превышений ПДК вредных веществ после пожара на лакокрасочном предприятии на улице Климова. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров. В атмосферном воздухе присутствует запах гари. На участок выдвинулась мобильная лаборатория для взятия проб воздуха.

«Это необходимо для того, чтобы в случае обнаружения опасной концентрации загрязняющих веществ предупреждать людей и предлагать алгоритмы поведения, минимизирующие риски», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Как показало исследование, проведенное в 224 метрах от пожара по тридцати двум показателям, превышений вредных веществ в воздухе нет. Концентрации загрязняющих веществ составили не более 0,2 ПДК м. р.