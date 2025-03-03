Президент временно освободил от штрафов мусороуборочную технику

Президент Российской Федерации 28 февраля 2025 года подписал закон, временно освобождающий от штрафов двух- и трехосные специализированные транспортные средства, осуществляющие деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Разработка данного законопроекта осуществлялась при участии специалистов из Российского экологического оператора. Документ вносит поправки в Федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах».

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, поправки в № 257-ФЗ устанавливают с 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года период, в течение которого к специализированной технике, используемой для транспортировки ТКО, не будут применяться штрафные санкции.

Законодательством предусмотрен адаптационный период для обновления автопарка мусоровозов. В течение этого времени планируется провести всесторонний анализ моделей транспортных средств и разработать требования, которые обеспечат оптимальное соотношение между безопасностью дорожного движения и экономически обоснованной стоимостью услуг по вывозу отходов, добавил глава РЭО.

Исследование, проведенное РЭО совместно с профильными организациями, Минтранспорта и представителями субъектов РФ, показало необходимость уменьшения загрузки мусоровозов на 15-40% для исключения случаев превышения допустимой нагрузки. Введение моратория было предложено в целях предотвращения увеличения тарифов и предоставления возможности постепенного обновления парка мусороуборочной техники.

В соответствии с законом, Правительству РФ поручено разработать новые требования к мусоровозам. Эти новые требования будут распространяться на транспортные средства, произведенные после 1 марта 2028 года.