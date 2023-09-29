Прикаспийские страны продлили мораторий на вылов осетровых

Россия, Азербайджан, Туркмения, Турция и Иран продлили на следующий год мораторий на коммерческий промысел осетровых пород рыб в Каспийском море, сообщили в Росрыболовстве.

Как и ранее, вылов осетровых будет допускаться только в научно-исследовательских целях и для искусственного разведения.

Каспийское море – уникальный по численности и разнообразию осетровых водоем. Однако с 1991 года началось резкое падение численности самых ценных пород рыб.

Россия еще в 2000 году запретила вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне, а с 2005 года такую же защиту получили осетр и севрюга. Аналогичные ограничения действуют и в других прикаспийских странах.