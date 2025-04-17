Приложение «Водитель ТКО» начали использовать в 85 регионах России

Об этом сообщил заместитель главы Минприроды Денис Буцаев на штабе по вопросам обращения с ТКО под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, состоявшемся 15 апреля.

Буцаев подчеркнул, что региональным властям было поручено обеспечить подключение всех операторов, занимающихся вывозом ТКО, к приложению «Водитель ТКО» для передачи фотоснимков с мест расположения контейнеров. Это даст возможность федеральному центру осуществлять мониторинг процесса удаления отходов в режиме реального времени. При этом он отметил, что пять регионов не полностью выполнили это требование, предоставляя фотографии не со всех площадок, а 80 регионов достигли полного охвата, но ни один не смог обеспечить регулярную загрузку фотоматериалов на 100%.

Приложение «Водитель ТКО», разработанное Российским экологическим оператором и запущенное в октябре 2024 года, позволяет водителям мусоровозов фиксировать состояние площадок до и после вывоза мусора. Полученные снимки передаются в цифровую систему РЭО, где подвергаются анализу с использованием искусственного интеллекта, что позволяет объективно оценивать качество вывоза отходов в каждом регионе.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова акцентировала внимание на том, что регионам необходимо не только подключиться к приложению, но и регулярно загружать фотографии с мест сбора ТКО, чтобы обеспечить прозрачность ситуации с вывозом отходов на всей территории страны.

В лидерах по применению приложения Удмуртия, Магаданская и Саратовская области, а также Санкт-Петербург, предоставляющие данные примерно по 40% контейнеров. В большинстве других регионов показатели значительно ниже, а в 21 регионе операторы по вывозу отходов не опубликовали ни одной фотографии за последнюю неделю.

Российский экологический оператор предоставил установочный файл приложения всем регионам страны.