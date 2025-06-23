Приокско-Террасный заповедник празднует 80-летний юбилей

В этом году Приокско-Террасный заповедник, расположенный в окрестностях Серпухова, отмечает знаменательную дату – свое 80-летие.

В отличие от многих других заповедных территорий, которые были ликвидированы в 1951 году, этот уголок природы удалось сохранить благодаря инициативе Михаила Александровича Заблоцкого, создавшего Центральный питомник зубров.

За прошедшие десятилетия здесь была проделана огромная работа по восстановлению и поддержанию биоразнообразия. В стенах Центрального зубрового питомника на свет появилось более 700 зубров, представляющих собой чистокровную популяцию.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, состоялись на территории Центральной усадьбы заповедника. Гостей ждала насыщенная программа, включающая в себя образовательные и развлекательные мероприятия: мастер-классы, познавательные лекции, тематические экскурсии, ярмарка ремесленных изделий, анимационные программы для детей, выступления местных творческих коллективов и концерт известного музыканта Андрея Храмова, бывшего солиста групп «Земляне» и «Белый орел». Также были объявлены и награждены победители онлайн-конкурса «Поздравь заповедник».

Приокско-Террасный заповедник является важной частью глобальной сети биосферных резерватов, признанной ЮНЕСКО, и служит предметом особой гордости для жителей Городского округа Серпухов. В настоящее время он претендует на престижную награду Russian Traveler Awards-2025 в номинации «Природный объект».