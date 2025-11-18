Призер «Зеленой премии» во второй раз провел в Белгородской области конкурс по трэш-арту

Проект «От ненужного к прекрасному», реализуемый региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Белгородской области, успешно развивается и в 2024 году был отмечен бронзовой наградой на «Зеленой премии», организованной Российским экологическим оператором. В текущем году проект не только не потерял популярности, но и значительно расширил свою аудиторию: мероприятия, проводимые в рамках проекта, привлекли 144 212 человек, что втрое превышает запланированное число. В течение года специалисты компании «ЦЭБ» организовали 176 экологических занятий для жителей региона.

«Подобные инициативы помогают людям по-новому взглянуть на отходы и вовлекают в экологическую деятельность как молодежь, так и взрослое население. Рост охвата и заинтересованности в конкурсе подтверждает результативность нестандартных подходов, которые становятся неотъемлемой частью экологической культуры области», — заявили в пресс-службе РЭО.

Вторым знаковым событием стал областной конкурс работ в стиле трэш-арт. На конкурс поступило более 130 работ, что на 50 больше, чем в прошлом году. Участники использовали различные виды отходов, такие как бумагу, упаковку, старые игрушки, крышки, банки, строительный мусор, лампочки и пробки, преобразуя их в уникальные произведения искусства и декоративные панно. В категории «Арт-объект» было представлено 59% работ, а в категории «Панно» — 41%. Увидеть работы можно на сайте конкурса.

Основными участниками стали дети в возрасте от 9 до 12 лет (58%). Второе место заняли авторы старше 16 лет (27%), а подростки от 13 до 15 лет представили 15% работ. В общей сложности 18 конкурсантов стали победителями, а еще 22 получили специальные призы от партнеров: парка «Калейдоскоп», Белгородского зоопарка и клуба SUP-активностей «ПриПраВа».

Проект год от года привлекает все больше заинтересованных лиц. В 2026 году региональный оператор намерен расширить границы конкурса и придать ему статус межрегионального.