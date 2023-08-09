Призера премии «Экология – дело каждого» приняли на бюджетное обучение в РУДН

Призера премии «Экология – дело каждого» Самира Искакова приняли на бюджетное обучение в Институт экологии РУДН, сообщила инициатор премии, глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она поздравила призера и отметила, что участие в премии дает молодежи шанс получить лучшее образование и построить карьеру.

Самир Искаков из города Балаково Саратовской области получил спецприз по итогам второго сезона премии за свой экопроект по созданию контейнера для сбора батареек.

Победители, призеры и участники премии могут воспользоваться своими достижениями в области охраны окружающей среды и получить дополнительные баллы при поступлении или право на бесплатное обучение в пяти высших учебных заведениях России.