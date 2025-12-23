Проект экологического марафона стал победителем «Зеленой премии» в 2025 году

В рамках конкурса «Зеленая премия» в категории «Образовательные проекты для вузов» первое место было присуждено экологической инициативе, разработанной в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Экомарафон, созданный студентками Лариной Волковой и Фаризой Джабраиловой, был отмечен как лучший среди аналогичных проектов университетского уровня благодаря своей систематичности и ориентированности на практику в сфере экологического просвещения студентов. За два года проведения в Москве около 4500 студентов стали его участниками.

Как заявили представители пресс-службы Российского экологического оператора, данный марафон служит превосходным примером результативного и захватывающего образования в области экологии. Вместо простых лекций он содействует формированию устойчивых привычек экологически ответственного поведения у студентов посредством практических заданий, работы в команде и тщательного изучения принципов устойчивого развития. Подобные подходы обеспечивают длительное воздействие и создают культуру осознанного отношения к окружающей среде.

По своей сути, экологический марафон — это комплексная образовательная программа, представленная в формате интенсивного двухнедельного курса. Каждое мероприятие взаимосвязано с остальными и формирует целостный образовательный путь, объединяющий теоретические знания с практическими умениями, индивидуальную работу с командной деятельностью, а также образовательные элементы с развлекательными блоками. Такой подход позволяет студентам не только усваивать информацию, но и применять ее на практике через реальные действия и совместные проекты.

Главная задача марафона заключается в формировании у учащихся всестороннего представления об экологических вызовах и устойчивых навыков экологически ответственного поведения.

В перспективе команда проекта планирует разработать собственную иммерсивную игру, рассчитанную на более чем 100 участников, привлечь ведущих экспертов в сфере устойчивого развития и расширить свою методику на другие вузы, начиная с филиальной сети РЭУ имени Г. В. Плеханова.