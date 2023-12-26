Проект подмосковного лесничего получил спецприз Росприроднадзора за свой проект

Известно, что «Лесовик-Затейник» — это проект, который ровно год назад придумали ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров и его друг и давний коллега по природоохранному движению Сергей Шавлак из Бахчисарая. Так, в небольших видеороликах, размещаемых на всероссийском интернет-портале Forest.RU, желающие могут ознакомиться с фактами из жизни леса.

«Неожиданно в социальных сетях проекта стало формироваться сообщество неравнодушных к природе людей, и это нас вдохновляет на продолжение и развитие», — рассказал создатель проекта Владимир Захаров.

Аудитория проекта, определенная создателями как «любители природы от 6 до 96 лет», не только смотрит выпуски, но и отвечает на вопросы ведущих, предлагает свои темы для обсуждения. Ядром активных участников сообщества являются руководители школьных лесничеств из различных регионов России.