Программа по очистке водоемов продолжится в Подмосковье в 2024 году

Программа по очистке водоемов «100 прудов и озер» продолжится в Подмосковье в следующем году, сообщили в Минэкологии региона. Сегодня на сайте «Добродел» начинается соответствующее голосование.

Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи портала. На выбор представлено 58 водоемов в 21 муниципалитете. Завершится голосование 15 января включительно.

Каждый пользователь может проголосовать только за один водоем. Также он может оставить комментарий о любом другом водном объекте и поддержать комментарии других пользователей.

Программа стартовала в 2021 году. С этого времени в области очистили 700 гектаров водной глади. В уходящем году было очищено 40 прудов общей площадью около 189 гектаров.