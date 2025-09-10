Программой льготного лизинга на покупку мусоровозов воспользовались 16 субъектов РФ

В рамках инициативы по улучшению обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), курируемой Координационным центром правительства РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Патрушевым (Инцидент № 58), шестнадцать субъектов Российской Федерации подали заявки на получение льготного лизинга для приобретения мусоровозов. Среди участников программы — Томская, Курская, Архангельская, Тверская, Новгородская, Вологодская, Иркутская, Смоленская, Владимирская области, Чукотский и Еврейский автономные округа, Пермский, Забайкальский, Камчатский края, а также республики Крым и Саха (Якутия). Эксперты Российского экологического оператора (РЭО) представили анализ текущей ситуации в сфере управления ТКО.

С начала года регионы закупили более 600 единиц специализированной техники, причем треть этого объема была приобретена благодаря программе льготного лизинга. К 8 сентября были оформлены договоры лизинга на льготных условиях на 212 единиц техники, из которых 118 уже поставлены в регионы. Компания «Росагролизинг» рассматривает дополнительные заявки на приобретение еще 256 единиц техники.

В рамках программы регионам предоставляется возможность приобретения различной специализированной техники, включая бункеровозы, мусоровозы, самосвалы (в том числе ломовозы и мультилифты), а также седельные тягачи.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова сообщила о разработке предложений, направленных на повышение доступности и востребованности программы льготного лизинга среди региональных операторов и компаний, осуществляющих транспортировку отходов. В частности, ведется работа над расширением ассортимента доступной техники и оборудования. В перечень уже включены новые позиции, такие как контейнеры, прессы, погрузчики, прицепы и оборудование для мусороперегрузочных станций. Процесс внесения изменений в порядок предоставления субсидий по данному вопросу находится на стадии утверждения в Правительстве РФ.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что каждая заявка на лизинг тщательно проверяется на соответствие критериям.

«До конца текущего года мы ожидаем поступление заявок на приобретение еще 449 единиц техники, – заявил Денис Буцаев. – Для достижения целевого показателя в 1000 единиц техники Минприроды России и РЭО реализуют комплекс мер. Мы тесно взаимодействуем с регионами и операторами, уточняя их потребности в технике. Каждая заявка подвергается детальному анализу совместно с АО „Росагролизинг“ для поиска оптимальных решений, включая возможность снижения размера первоначального взноса».

По словам замминистра, отмечена положительная динамика: с начала года в регионах, относящихся к «красной» и «желтой» зонам по уровню оснащенности техникой, было приобретено 184 единицы из запланированных 234, что составляет 79% от запланированного объема.

Подробная информация об условиях программы лизинга и требованиях к заявкам доступна на специализированном сайте проекта.