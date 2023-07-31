«Произойдет рокировка»: азиатский зной накроет Подмосковье

«Третий в XXI веке по дождливости июль, который занял осадки у сентября, отдаст августу теплом и солнцем. В климатическом календаре произойдет рокировка», – говорит Тишковец.

После экстремально дождливой последней недели июля август уверенно стартует с летних позиций – во вторник, по словам метеоролога, ожидается +23…+28°С, осадки маловероятны.

«В среду во второй половине дня из-за перегрева воздуха, температура которого повысится до +25…+30°С, в небе может появиться внутримассовая кучево-дождевая облачность с вероятностью мозаичных грозовых ливней», – рассказывает Тишковец.

К концу рабочей недели Московскую область накроет холодный атмосферный фронт, однако на выходных юго-восточные ветры вновь принесут азиатский зной.

«После полудня столбики термометров впервые этим летом попытаются штурмовать 30-градусную высоту!» – обещает Тишковец.

Такие прогнозы, бесспорно, порадуют жителей Подмосковья, разочарованных мокрым и холодным июлем, ведь ранее метеорологи прогнозировали в стране очень жаркий сезон. Тем временем ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова отмечает, что эти прогнозы – отнюдь не ошибка.

По словам собеседницы, июль всегда считался самым жарким месяцем в году, и текущий месяц – не исключение. Просто тепло в разных регионах нашей страны распределяется по-разному. Даже на территории Подмосковья наблюдаются достаточно большие температурные контрасты – от 20 до 30 градусов тепла, в зависимости от округа.