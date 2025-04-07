Производителям пригрозили штрафами за несданную отчетность для РОП

Российский экологический оператор (РЭО) напомнил предприятиям-производителям о необходимости своевременной сдачи отчетности по расширенной ответственности производителей (РОП), предупредив о возможных штрафных санкциях. Крайний срок для предоставления всех необходимых отчетов 15 апреля. В помощь утилизаторам РЭО организует серию бесплатных онлайн-семинаров, посвященных правильному оформлению отчетной документации.

До указанной даты компаниям необходимо предоставить информацию о выполнении установленных нормативов по переработке отходов. За несвоевременную подачу отчетов или предоставление недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность, влекущая за собой штрафы, согласно статьям 8.5.1 и 8.41.1 Кодекса об административных правонарушениях. Чтобы избежать ошибок в документах и, следовательно, штрафных санкций, компаниям рекомендуется посетить бесплатные онлайн-семинары, организованные РЭО и запланированные до 15 апреля. На этих семинарах подробно разъясняются правила РОП и процедура подачи отчетов, отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Онлайн-семинары от РЭО пройдут с 7 по 9 апреля. Расписание мероприятий доступно по ссылке, и любой представитель бизнеса может принять в них участие.

Важно отметить, что с 1 января 2024 года вступили в силу изменения, касающиеся правил отчетности и уплаты экологического сбора в рамках РОП. 2025 год является переходным этапом в процессе реформирования РОП, направленном на адаптацию от устаревших к новым нормам регулирования.

Кто должен отчитываться и вносить экологический сбор в 2025 году?

Отчитаться и внести экологический сбор обязаны производители и импортеры товаров и упаковки, реализованных в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. Они должны предоставить: Отчет о выполнении нормативов утилизации (по постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 2010). Расчет суммы экологического сбора (постановление Правительства РФ от 08.10.2015 1073 и приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 488).

Производители и импортеры товаров, включая товары в упаковке, произведенных или импортированных с 1 января 2024 года, также обязаны отчитываться и уплачивать экологический сбор. Они должны предоставить:

Отчет о массе товаров и упаковки в соответствии (постановление Правительства РФ от 31.05.2024 741).

Отчет о выполнении утилизации (постановление Правительства РФ от 31.05.2024 742).

Расчет суммы экологического сбора (постановление Правительства РФ от 30.12.2024 1990).

Также, существует особый порядок предоставления отчетности и уплаты экологического сбора в рамках эксперимента (п. 10 ст. 7 Федерального закона от 04.08.2023 451-ФЗ, постановление Правительства РФ от 01.06.2024 750).

Как и куда подавать отчетность и уплачивать экологический сбор?

Отчетность и расчет экологического сбора предоставляются через Единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) или через Личный кабинет природопользователя на веб-сайте Росприроднадзора.

Банковские реквизиты для уплаты экологического сбора импортерами товаров и упаковки, а также импортерами-производителями товаров и упаковки, доступны на сайте Росприроднадзора. Реквизиты для уплаты экологического сбора производителями товаров и упаковки можно найти на сайтах соответствующих территориальных органов Росприроднадзора.

Более подробную информацию можно найти на официальных интернет-ресурсах Росприроднадзора и Российского экологического оператора.