Пруд в городском округе Кашира привели в порядок

По инициированной губернатором Московской области программе «100 прудов и озер» в городском округе Кашира очищен от мусора и сорной растительности водоем в микрорайоне Ожерелье.

Популярное у жителей место отдыха на притоке Оки — реке Мутенке давно нуждалось в преобразовании. Об этом просили каширяне. К примеру, на портале «Добродел» за очистку пруда в Кашире отдали свои голоса более 360 человек.

Этим летом у пруда прошли масштабные работы, о них рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, очищено дно пруда, собран мусор: и пластиковые отходы, и упавшие в воду засохшие ветки деревьев. Все это вместе с излишне размножившимися водными растениями мешало нормальному течению воды реки Мутенки в месте ее впадения в пруд и около дамбы.

Мусор собрали и вывезли в точку утилизации отходов.