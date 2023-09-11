Пруд в городском округе Кашира привели в порядок
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
По инициированной губернатором Московской области программе «100 прудов и озер» в городском округе Кашира очищен от мусора и сорной растительности водоем в микрорайоне Ожерелье.
Популярное у жителей место отдыха на притоке Оки — реке Мутенке давно нуждалось в преобразовании. Об этом просили каширяне. К примеру, на портале «Добродел» за очистку пруда в Кашире отдали свои голоса более 360 человек.
Этим летом у пруда прошли масштабные работы, о них рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, очищено дно пруда, собран мусор: и пластиковые отходы, и упавшие в воду засохшие ветки деревьев. Все это вместе с излишне размножившимися водными растениями мешало нормальному течению воды реки Мутенки в месте ее впадения в пруд и около дамбы.
Мусор собрали и вывезли в точку утилизации отходов.
«В ходе проведенных работ очищена водная гладь пруда площадью более 7 га. Из воды извлечены остатки деревьев и кустарников. Помимо этого, убран мусор в прибрежной полосе», — подытожил министр.