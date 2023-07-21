Пруд в Техническом саду в Егорьевске расчистили в рамках программы «100 прудов и озер»

Пруд одного из старейших парков региона расчистили в Егорьевске, работы были проведены на объекте площадью 0,3 гектара. Об этом рассказали в региональном Минэкологии.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что перед расчисткой были ликвидированы все незаконные источники сбросов, а в ходе работ из акватории удалены мусор и избыточная водная растительность.

Известно, что в администрации Егорьевска планирую благоустроить Технический сад, который был заложен еще в начале прошлого столетия. Данный парк находится в центральной части города и имеет историческую значимость. Ожидается, что в течение ближайших двух лет будет разработана концепция и выполнены работы по комплексному благоустройству.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье растет посещаемость парков, на сегодняшний день в регионе обустроено более ста восьмидесяти парковых зон.