Андрей Воробьев: в Подмосковье растет посещаемость парков

В Московской области увеличивается посещаемость парков, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководством областного правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор подчеркнул, что благоустройство общественных пространств, в том числе зон отдыха — это большой и регулярный запрос жителей региона. В связи с этим глава Подмосковья призвал создавать в каждом округе максимальные возможности для работы малого бизнеса, чтобы жители муниципалитетов могли получать востребованные ими услуги.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, за девять лет количество парков в Московской области увеличилось более чем в семь раз — до 184. Так, в выходные в Павловском Посаде открылся новый парк «Дубрава». О его работе главе региона доложил руководитель городского округа Денис Семенов.

Общая площадь благоустройства нового парка — 2,7 гектара. Территория «Дубравы» разбита на три многофункциональные зоны, там обустроили тротуары, провели озеленение и установили малые архитектурные формы, а камеры видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный город».

На совещании Андрей Воробьев также поручил создать дорожные карты для реализации собранных во время паркового голосования рекомендаций и пожеланий от жителей.