Птицы в Подмосковье уже отложили яйца и ждут птенцов, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Скоро пернатые родители займутся активным поиском пропитания для семьи.

«В некоторых семьях поисками продовольствия занимаются оба родителя — как, например, у многих ястребиных. У кого-то один член семейства остается на страже молодняка, а другой выполняет роль кормильца, как у сов. Какие-то птицы являются безответственными родителями, как, например, кукушки, и оставляют своих птенцов на воспитание «приемным» родителям», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В этом году особенно благоприятные условия для хищных птиц — в регионе наблюдается высокая численность грызунов, которые являются основным кормовым объектом соколов и сов.

В Подмосковье обитает множество видов птиц, в том числе 69 — краснокнижных. Сейчас орнитологи проводят в области весенний учет пернатых. Это позволяет следить за численностью популяций редких и распространенных видов.