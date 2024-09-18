Пусконаладочные работы стартовали на первом заводе энергоутилизации отходов «РТ-Инвест», который расположен в подмосковном Воскресенске. На текущий момент работы перешли в стадию непрерывного цикла.

Завод расположен возле деревни Свистягино. В его состав входит 31 здание. В их числе — дымовая труба высотой почти сто метров.

Предприятие является первым в стране современным заводом энергетической утилизации отходов. Его мощность будет составлять 700 тысяч тонн отходов в год.

Всего компания строит четыре завода энергетической утилизации в Подмосковье. Помимо Воскресенска такие предприятия будут расположены в Солнечногорске, Наро-Фоминске и Богородском. Общая мощность заводов составит 2,8 миллиона тонн отходов в год. Запуск двух подмосковных заводов запланирован на текущий год. Еще два заработают в следующем году.