Подмосковные спасатели вытащили собаку из колодца в Сергиевом Посаде

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили собаку из колодца. Инцидент произошел во вторник в Хотьково в Сергиевом Посаде, передает пресс-служба ведомства.

Собака упала в колодец для пожарного гидранта, крышка которого была открыта. Глубина колодца составляла порядка полутора метров. Жалобный вой животного услышал прохожий – местный житель. Он и обратился за помощью спасателей.

Прибывшие на место специалисты опустили в колодец багор и зацепили собаку за ошейник. После этого животное быстро вытащили на поверхность. Пес пришел в себя и убежал.

Ранее работники ведомства спасли бобра. Зверек провалился в колодец системы слива в Кашире.