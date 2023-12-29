Работу Подмосковья по рекультивации полигонов высоко оценили на федеральном уровне

«У нас нет сомнений в том, что по оставшимся — «Егорьевскому», «Сафонову» в Раменском, «Лесной» в Серпухове, «Непейно» в Дмитровском, «Шатурскому», и «Воловичам» в Коломне — плановые сроки будут выдержаны, и рекультивация завершится в будущем году», - отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.