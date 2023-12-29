Работу Подмосковья по рекультивации полигонов высоко оценили на федеральном уровне
Фото: [Минэкологии МО]
Работу Подмосковья в рамках федерального проекта по ликвидации объектов накопленного вреда «Чистая страна» высоко оценили в Минприроды России. В ведомстве отметили, что регион испытывал колоссальную нагрузку — на протяжении десятилетий сюда свозили мусор из столицы.
«Более двух миллионов человек ощутили на себе эффект нацпроекта «Экология» в Московской области», - добавили в министерстве.
В уходящем году в Подмосковье рекультивировали четыре крупных полигона «Ядрово», «Заволенье», «Талдомский» и «Поварово». Работы еще на шести планируется завершить в 2024-м.
«У нас нет сомнений в том, что по оставшимся — «Егорьевскому», «Сафонову» в Раменском, «Лесной» в Серпухове, «Непейно» в Дмитровском, «Шатурскому», и «Воловичам» в Коломне — плановые сроки будут выдержаны, и рекультивация завершится в будущем году», - отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.