Работы по агротехническому уходу в лесах Подмосковья провели на 2,7 тысячи гектаров
Фото: [Комитет лесного хозяйств МОа]
Работы по агротехническому уходу в лесах Подмосковья проведены на площади 2,7 тысячи гектаров. Как сообщили в Комлесхозе региона, это 85% от общего плана на год.
«В целом площадь работ в 2023 году составит более трех тысяч гектаров путем дополнения лесных культур», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.
Агротехнические уходы проводят во всех лесничествах. Одним из основных методов является дополнение лесных культур – высадка сеянцев взамен неприжившихся или погибших деревьев.
Необходимость дополнения устанавливается после осенней инвентаризации лесных культур.