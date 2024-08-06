Работы по очистке Новокрасковского карьера в Люберцах планируется завершить до конца августа

Работы по расчистке Новокрасковского карьера в Люберцах планируется завершить до конца текущего месяца. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.

В ходе очистки водоема используются специальные экскаваторы-амфибии Truxor. С их помощью со дна объекта извлекают тину, топляк и бытовой мусор.

Также в рамках работ скашивают траву на берегах, собирают опавшие листья, устраняют поваленные деревья, очищают территорию от камыша и сухостоя. С начала работ из карьера вывезли уже свыше 180 кубических метров камыша и сухостоя.

В общей сложности в этом году в округе планируют очистить пять крупных водоемов. Работы уже завершены на Птичьем карьере — там собрали более пятисот кубометров отходов. Очистку объектов проводят в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда».