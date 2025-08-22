Работы продолжаются: сотрудники МЧС собрали 180 тысяч тонн загрязненного грунта в Керченском проливе

Спасатели продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, с начала работ уже очищено более 1000 км береговой линии и собрано около 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Особое внимание уделяется прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Водолазы ежедневно работают над сбором мазута со дна Черного моря. С помощью подводных аппаратов обследовано 9 361 тыс. кв. м морского дна, поднято почти 20 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

В Краснодарском крае очищено более 700 км берега, где собрано свыше 170 тыс. тонн загрязненных материалов. В Крыму работы ведутся на 500 км побережья, где удалось собрать более 900 тонн загрязненного грунта. В Севастополе вывезено 850 тонн загрязненного песка.

Все собранные нефтесодержащие материалы направляются на специальные предприятия для последующей утилизации.

Ранее туристов Анапы попросили надевать бахилы на пляже.