Ракета SpaceX Falcon 9 с космонавтом Роскосмоса Борисовым стартовала в США

Как сообщило национальное федеральное космическое агентство США (NASA), путешествие россиянина будет продолжаться 22 часа.

По данным NASA, на борту корабля Dragon Endurance будет находиться российский космонавт Константин Борисов. Запущенный ракетой SpaceX Falcon 9 челнок должен пристыковаться в самое ближайшее время.

«Экипаж-7 направляется на Международную космическую станцию. Ракета SpaceX Falcon 9 и космический корабль Dragon Endurance осветили раннее утреннее небо Флориды», — приводится на официальном сайте NASA.

Компанию Борисову на борту Dragon Endurance составят еще четыре космонавта, добавили в американском космическом агентстве.